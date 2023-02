Vision presenta Loco Dice al Fabrique di Milano

Venerdì 3 febbraio primo appuntamento 2023 con Vision, una one-night lanciata da Amnesia Milano lo scorso settembre e che nelle sue prime sei puntate ha sempre registrato il sold out, merito di scelte artistiche sempre azzeccate e di un’organizzazione che da più di vent’anni interpreta il concetto di clubbing nel migliore dei modi.

Dopo Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte e The Martinez Brothers, venerdì 3 febbraio 2023 è il turno di un altro indiscusso peso massimo della console: Loco Dice.

Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, basti pensare alla sua compilation “In The House” firmata per Defected nel 2013 e al suo album, “Underground Sound Suicide”, uscito su Ultra Music nel 2015. Il suo eclettismo trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear, con le sue collezioni limite edition per diversi marchi. Loco Dice è uno dei pochi dj e producer che sanno sempre il fatto suo, sempre pronto a stupire contemporaneamente sé stesso e il dancefloor.

www.fabriquemilano.it

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo