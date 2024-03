Steve Martinez e Carlita in console a Vision

La domenica di Pasqua è uno dei prefestivi più attesi dai clubber italiani e non, anche e soprattutto a Milano, una delle città italiane più visitate dai turisti di tutto il mondo.

Domenica 31 marzo 2024 ci vorrà una serata speciale per un pubblico cosmopolita che starà animando la capitale lombarda: niente di meglio che il nuovo appuntamento al Fabrique con Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano e con i suoi special guest Steve Martinez (The Martinez Brothers) e Carlita.

Steve Martinez compone insieme al fratello Chris il duo The Martinez Brothers, nati e cresciuti nel Bronx di New York, istruiti musicalmente dal padre ad amare la musica del Paradise Garage e da allora sempre aperti ad ogni variante sonora, come dimostra la loro collezione di dischi che comprende dischi salsa, disco, funk, soul, jazz, house e techno. Un background musicale solidissimo e che trova puntuale conferma nelle produzioni e nei remix dell’etichetta discografica Tuskegee Music, fondata dai Martinez nel 2014 insieme a Seth Troxler e che è stata rilanciata in maniera potente lo scorso anno.

Italo-turca, la dj e producer Carlita ha a sua volta una formazione musicale molto forte. Ha iniziato a suonare il pianoforte da bambina, per poi studiare violoncello alla Royal Academy of music: una polistrumentista che si trova molto a suo agio con la musica elettronica in tutte le sue varianti. Insieme a DJ Tennis ha creato il format Senza Fine, che dà vita ai party più celebrati della Fashion Week di New York; il suo ultimo singolo si intitola “Cash for Love”, uscito a fine gennaio 2024 per CircoLoco Records.

Prossimo appuntamento con Vision al Fabrique di Milano venerdì 12 aprile 2024 con Amelie Lens, Farrago, Richey V

