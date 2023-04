Vision presenta Ilario Alicante e Armonica

Iniziata lo scorso settembre, lunedì 24 aprile 2023 la prima stagione di Vision giunge al suo ultimo appuntamento invernale. Lunedì 24 aprile la one-night lanciata da Amnesia Milano al Fabrique di Milano lo scorso settembre si congeda nel migliore dei modi con Ilario Alicante e gli Armonica

Vision è stata la vera novità clubbing di questi ultimi mesi: ogni sua serata ha registrato il sold out ed ha proposto quanto di meglio si possa chiedere per quanto riguarda il djing. In rigoroso… ordine di apparizione, a Vision si sono succeduti Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte, The Martinez Brothers, Loco Dice e Tale Of Us. Venerdì 24 aprile è il turno di Alicante e Armonica.

Classe 1988, livornese, Ilario Alicante da anni è una certezza nel panorama mondiale della musica elettronica, uno degli italiani che da tempo immemore si è posizionato nell’olimpo dei dj techno. Tra i tanti hightlights di un percorso più che eccellente, la sua hit “Vacaciones En Chile”, la vittoria ai DJ Awards di Ibiza nel 2018 ed i set nei migliori festival e club del mondo. A Vision Alicante arriverà dopo un tour negli Stati Uniti ed una serata al Printworks di Londra.

Come Vision, anche gli Armonica sono una delle piacevoli novità elettroniche di questa stagione: le loro selezioni musicali sono sempre ispirate e ispiranti, in grado di offrire al dancefloor la giusta dose di energia senza mai abdicare ad una coerenza sonora che ha pochi riscontri altrove. Un piacere ritrovarli a Vision nel closing party stagionale.

Ingresso Fabrique Milano lunedì 24 aprile 2023: 30€ + d.d.p.

www.fabriquemilano.it