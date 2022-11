Vision con Marco Carola al Fabrique di Milano

Selezionare i migliori dj del mondo, proporli in una location ideale per la musica in ogni sua declinazione elettronica, un team di produzione e promozione a supporto in grado di veicolare ogni messaggio nel migliore dei modi. Queste le linee guida di Vision, il nuovo progetto di Amnesia Milano in programma al Fabrique di Milano; il prossimo appuntamento? Venerdì 11 novembre 2022 con Marco Carola e gli Armonica.

Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival; il tutto senza dimenticare le sue proverbiali maratone e i b2b in console. Marco Carola accetta sempre le sfide e sa sempre come mettersi in gioco. Sarò così anche venerdì 11 novembre al Fabrique di Milano.

Il duo romagnolo Armonica torna a suonare insieme a Carola dopo l’ottima esperienza vissuta al Social Music City dello scorso agosto alla Rimini Beach Arena: le loro selezioni musicali sono sempre ispirate e ispiranti, in grado di offrire al dancefloor la giusta dose di energia senza mai abdicare ad una coerenza sonora che ha pochi eguali.

Ingresso Fabrique Milano venerdì 11 novembre 2022: 35€ + d.d.p.



www.fabriquemilano.it