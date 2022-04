Brina Knauss e Armonica all’Amnesia Milano

Console di gran qualità sabato 30 aprile 2022 all’Amnesia Milano, che da sempre sa dare il giusto risalto alle eccellenze e ai nuovi talenti, italiani e stranieri, con la consapevolezza che una serata si costruisca non soltanto o comunque non esclusivamente con i grandi nomi in console, ma con scelte calibrate e coerenti, sempre in grado di garantire al suo pubblico serate sempre meritevoli di essere ricordate.

Sabato 30 aprile 2022 la console dell’Amnesia Milano propone Brina Knauss, Armonica e B.Converso. Dopo i suoi esordi come cantante nella natia Slovenia, Brina Knauss si è trasferita a Milano ed ha iniziato a dedicarsi al djing, arrivando a suonare per elrow, Tomorrowland, Woomoon e in tante altre realtà di riferimento: torna all’Amnesia dopo il suo più che apprezzato set dello scorso febbraio. Il duo romagnolo Armonica torna all’Amnesia dopo il set alquanto apprezzato dello scorso 26 febbraio, dove ha saputo mostrare un eclettismo e un’instancabile attitudine nella ricerca di nuovi percorsi sonori. B.Converso è il resident che tutti i club vorrebbero, sempre in grado di dare ad ogni serata la giusta direzione.

Ingresso Amnesia Milano sabato 30 aprile 2022: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30€

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

Programmazione aprile 2022 Amnesia Milano: Kölsch (sabato 2), Maceo Plex (sabato 9), Dennis Cruz, Archie Hamilton e Blacksun (domenica 17), Marco Faraone e Frank Storm (domenica 24), Brina Knauss, Armonica, B.Converso (sabato 30)

www.amnesiamilano.com