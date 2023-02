All’Amnesia Milano De Vries e Brina Knauss

Quali caratteristiche rendono un club degno di essere vissuto? La capacità di innovare senza mai rinunciare a tutto quello che lo renda un riferimento per pubblico e per addetti ai lavori. Principi e regole che Amnesia Milano porta avanti da oltre 20 anni anche e soprattutto con le sue line up, che anche sabato 4 febbraio 2023 promette molto bene, grazie alla presenza di Kevin de Vries, Brina Knauss e B.Converso.

Il dj e producer tedesco Kevin de Vries è sempre più una presenza importante nei club e festival di tutto il mondo: la sua è una crescita costante, che lo scorso anno ha avuto una decisa accelerata grazie alla traccia “Dance With Me”, uscita questa estate su Afterlife, l’etichetta discografica dei Tale Of Us. Un brano seducente ed ipnotico, come il set che de Vries proporrà sabato 4 febbraio all’Amnesia Milano.

Brina Knauss è sempre più una solita certezza nel panorama del djing internazionale: sabato 4 febbraio arriva all’Amnesia dopo una serie di date che l’hanno portata in giro per il mondo, tra il party Zamna Miami per l’Art Basel e il set per il festival Core Tulum by Tomorrowland. B.Converso è sua volta una garanzia, grazie ad una conoscenza dei dancefloor – quello dell’Amnesia Milano in particolare – e della musica in tutte le sue più svariate sfumature, non soltanto quelle elettroniche.

www.amnesiamilano.com