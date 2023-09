Zamna Milano all’ex Macello e all’Amnesia

Zamna è un termina Maya che sottointende saggezza e visione. Dal 2017 Zamna Festival declina questi concetti – grazie alla musica elettronica – in tutto il mondo, dalla natia Tulum a Bali, da Dubai a Londra. Sabato 23 settembre 2023 (dalle 17 all’1) diventa Zamna Milan ed approda per la prima volta Milano, per la precisione all’ex Macello, in piena Fashion Week e con relativo aftershow all’Amnesia. On stage Loco Dice, Brina Knauss, Toto Chiavetta, Afshin Momadi ed Ebmath. In collaborazione con Social Music City e Amnesia Milano, dove prosegue in serata con il canonico aftershow con i Bedouin e Brina Knauss.

Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, basti pensare alla sua compilation “In The House” firmata per Defected nel 2013 e al suo album “Underground Sound Suicide”, uscito su Ultra Music nel 2015. Il suo eclettismo trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear, con le sue collezioni limited edition per diversi marchi. Loco Dice è uno dei pochi dj e producer che sa sempre il fatto suo, sempre pronto a stupire contemporaneamente sé stesso e il dancefloor, guardando sempre avanti, come dimostra la nascita questa estate della sua nuovissima etichetta discografica Seran Bendecidos Recordings.

Per i Bedouin (nella foto d’apertura di Juan Afanador) questa è un’estate molto speciale: a maggio è uscito “Temple of Dreams”, il loro album di debutto sulla loro etichetta discografica Human By Default, così come prosegue sino ad inizio ottobre la loro serata Saga, in programma tutti i mercoledì al Pacha di Ibiza. I Bedouin arrivano all’Amnesia Milano dopo aver suonato nei migliori club e festival di tutto il mondo; il loro è un sound che arriva da molto lontano e molto lontano sa arrivare. Non potrebbe essere altrimenti per un duo nato artisticamente al Burning Man.

Dopo i suoi esordi come cantante nella natia Slovenia, Brina Knauss si è trasferita a Milano ed ha iniziato a dedicarsi al djing, arrivando a suonare per elrow, Tomorrowland (questa estate nel main stage) Woomoon e in tante altre realtà di riferimento, Amnesia in primis, dove ormai fa parte del ristrettissimo gruppo dei guest resident. Attiva con metodo anche sul fronte discografico, questa estate Brina Knauss è uscita con il suo nuovo EP “We Know” per l’etichetta discografica EMAPTH.

Ingresso Zamna Milano by day all’ex Macello sabato 23 settembre 2023: ticket on line 35€+d.d.p.

Ingresso Zamna Milano all’Amnesia Milano sabato 23 settembre 2023: early bird 22,5€+d.d.p., prima release 27,5€+d.d.p.

