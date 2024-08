Amnesia Milano 2024/25: #rEvolution

Da sempre Amnesia Milano significa evoluzione: una storia iniziata nel 2002 e che si è evoluta declinando tradizione e avanguardia, proponendo una serie di dj e generi elettronici prima di chiunque altro, dettando la linea ed intercettando mode e tendenze prima che diventassero tali, al punto da trasformarsi in un autentico hub per i più importanti eventi dance milanesi e non.

Un traguardo? No: un vero e proprio punto di (ri)partenza, all’insegna della #rEvolution, il suo hashtag di questa sua 22esima stagione, che oscillerà tra evoluzione e rivoluzione sul fronte sonoro, ambientale, multimediale.

Fatti, non parole. La stagione 2024/25 di Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati inizia sabato 7 settembre 2024 in day time all’Ex Macello con SAGA by Bedouin e in serata con il party di inaugurazione dell’Amnesia con Franky Rizardo e Rossi; sabato 14 sempre all’Amnesia in console Miguelle & Tons, Elbio Bonsaglio e Blacksun. La settimana della Fashion Week di Amnesia inizia giovedì 19 all’Ex Macello con Black Coffee, prosegue sempre all’Ex Macello venerdì 20 con il party NO ART (entrambi gli appuntamenti in day time) e in serata al Fabrique con la prima one-night Vision stagionale, con The Martinez Brothers e Blacksun.

Sabato 21 (day time) all’Ippodromo SNAI di San Siro è tempo di Afterlife a cura dei Tale of Us; in serata all’Amnesia dj set di Victoria (Måneskin) e Richey V. Venerdì 27 one-night Vision al Fabrique con Jamie Jones, sabato 28 all’Amnesia con Manda Moor e Alex Rubia.

Ottobre 2024 di Amnesia Milano inizia sabato 5 con i Meduza e prosegue sabato 12 con Ale De Tuglie, Max Dean e Jo, venerdì 18 al Fabrique con Vision (guest ancora da annunciarsi); sabato 19 si torna all’Amnesia con Adam Beyer e Richey V, sabato 26 in console Kevin de Vries e Valerie Fox, giovedì 31 Halloween Night con Leon (extended set) e Blacksun.

Dalle ultime serate estive sino ad Halloween, passando attraverso la Fashion Week e quattro location diverse e con il meglio del djing mondiale: questo e tanto altro è Amnesia Milano.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo