All’Amnesia Milano in console 8Kays e EarthLife

Sabato 28 gennaio 2023 filo diretto Milano-Kiev: in console all’Amnesia Milano arriva infatti la dj, producer e organizzatrice di eventi ucraina 8Kays, affiancata per l’occasione dagli EarthLife.

Sempre più rilevante negli eventi Afterlife – da Ibiza a Tulum e prossimamente a San Paolo del Brasile – con il suo progetto artistico 8Kays Irina Shvydka ha saputo dare vita ad iniziative importanti per la sua Ucraina. Su tutte, il suo set registrato presso la Kharkiv Philarmonic un mese prima dello scoppio della guerra, disponibile sul canale YouTube di TIME:CODE e volto a sensibilizzare il mondo intero alla raccolta fondi per l’associazione umanitaria Stellar. A luglio dello scorso anno 8Kays ha inoltre contribuito alla compilation Unity Pt. 3 di Afterlife, i cui proventi vengono destinati ad UNICEF Ukraine e a Planned Parenthood. Mai come stavolta la musica si conferma un linguaggio universale in grado di arrivare ovunque.

EarthLife è un duo composto dagli italiani Luca Garzione e Luigi Gargano. Guest resident di Amnesia Milano, lo scorso anno gli EarthLife hanno saputo ricavarsi il loro più che meritato spazio in tutto il mondo con serate e festival – India, Medio Oriente e tanto altro – così come il loro 2023 è iniziato con un set a Tulum, la località messicana che a gennaio è la capitale mondiale dell’elettronica. La loro musica possiede la rara capacità di combinare differenti generi musicali, creando così ogni volta un sound caratterizzato da melodie travolgenti. con EarthLife il giusto equilibrio tra ritmo e melodia è sempre assicurato.

Ingresso Amnesia Milano sabato 28 gennaio 2023: prevendite 20€+d.d.p.; intero in cassa 25€

