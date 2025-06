Al Ca’ Margherita la prima di Heroes con Flavio Vecchi

Pochi generi musicali sono stati così innovativi come la House Music, soprattutto a cavallo tra gli anni ottanta e gli anni novanta. Un autentico movimento culturale partito dalla East Cost statunitense per poi diffondersi ovunque, in Italia prima che altrove, grazie ad un manipolo di dj, autentici eroi nel diffondere questo potente messaggio.

Sabato 21 giugno 2025 il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro (Udine) celebra tutto ciò con la prima stagionale di Heroes, una serata che tornerà anche a luglio e ad agosto e che sabato 21 propone in console Flavio Vecchi, Fabrizio Gucciardi, Maurizio Zilli e Bert.

Flavio Vecchi è uno degli indiscussi padri della House music italiana, che ha declinato come pochissimi altri in particolare in location di culto assoluto quali l’Ethos Mama di Gabicce e l’Echoes di Misano Adriatico, anche e soprattutto durante i Magic Mondays. Il suo stile è stato definito da un critico londinese come un “tappeto di suoni intrecciati, a volte aperti, a volte profondi”. carisma, eleganza, missione ritmica e ricerca fanno parte da sempre del suo DNA; firma importante anche sul fronte discografico con la collana Riviera Trax.

www.instagram.com/camargherita_official/