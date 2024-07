Ca’ Margherita Lignano, luglio 2024: tutti i guest

Luglio 2024: si anima sempre più la programmazione estiva del Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro, alla sua seconda stagione del suo nuovo corso, dopo essere diventata lo scorso anno la nuova casa del Kursaal. Ecco tutti i suoi guest in programmazione a luglio.

sabato 6: Alessandro Nero e Elen Payne. Alessandro Nero è un dj e produttore industrial techno; ha suonato e suona in tanti club europei di riferimento, Tresor di Berlino e Underclub di Barcellona, giusto per citarne un paio, sempre alla ricerca di un suono che combini tecnologia e controcultura; nel 2009 ha fondato l’etichetta discografica Kindcrime Recordings insieme a Elen Payne, dj e producer colombiana che vive a Berlino: la sua musica unisce dark electro, hard industriale, sconfinando spesso e volentieri nel cyberpunk.

sabato 13: Leo Mas. Se spesso e volentieri nel djing si abusa di termini quali pioniere e leggenda, nel caso di Leo Mas queste definizioni calzano a pennello se non addirittura riduttive. In primissima linea nella Summer of Love ibizenca degli anni ottanta, è stato un autentico precursore della House Music e dei beat balearici, sempre attento alle evoluzioni musicali, sempre mosso da ricerca, passione e stile con una coerenza assolutamente unica e che lo ha reso un riferimento imprescindibile nella musica elettronica.

sabato 20: Tatanka. Autentico veterano del djing, tra i massimi esponenti italiani del genere musicale hardstyle, Takanka suona in festival assoluti quali Defqon 1, EDC Las Vegas, Qlimax, Hardbass e Mysteryland e le sue tracce vengono pubblicate da Q-Dance, etichetta discografica di culto per gli appassionati; in Olanda gli è stato persino dedicato un evento, “100% Dj Tatanka”, l’ennesimo tributo e riconoscimento ad un dj e ad un producer che vanta più di trent’anni di carriera. I suoi set sono autentici viaggi sonori che uniscono passato, presente e futuro.

sabato 27: Dimmish. Da diverso tempo il dj e producer italiano Dimmish è un riferimento nella scena minimal underground e tech minimal: vanta release per etichette discografiche quali Solid Grooves, Moscow e Locus, così come da anni è in costante tour mondiale. Il suo percorso musicale è iniziato con il diploma di fonico e tecnologie musicali alla scuola di “Alto Perfezionamento Musicale”; in un momento successivo la sua passione per i sintetizzatori, analogici e modulari, lo ha spinto a sperimentare nuovi suoni e trovare la propria visione musicale.

La programmazione estiva propone tutti i sabati ospiti speciali a rotazione a rotazione, ogni domenica Mokambo – un altro pezzo importantissimo di storia del Kursaal – i venerdì Viernes Caliente (dal 14 giugno) ed i mercoledì Fresh Pool (dal 19 giugno). Tanti gli special guest in arrivo a luglio e ad agosto, con la tradizionale Maratona ferragostana il cui programma sarà rivelato a breve. Dj e vocalist resident del Ca’ Margherita Maurizio Mattia, Dennj, Tommy G, Bert, Alex Donati e Fexter.

