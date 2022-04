Al Kursaal di Lignano doppia anteprima d’estate

Doppia anteprima d’estate al Kursaal di Lignano Sabbiadoro: due serate ad aprile in attesa dell’inaugurazione estiva, in calendario sabato 5 giugno 2022. Da giugno a settembre al Kursaal si alterneranno come sempre i migliori dj italiani e stranieri, in rappresentanza di più variegati generi musicali.

Domenica 17 aprile 2022 si festeggia Pasqua con Dj Matrix, Maurizio Mattia e Dennij Deejay (in main room) e Dimmish, Bert, Enrico Roncato e Alberto Valvason. Mc Alex Donati. Con le sue compilation “Musica da Giostra”, Dj Matrix ha saputo inanellare un successo dietro l’altro, così come sono sempre stati ottimi i riscontri delle sue collaborazioni con Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi, Gli Autogol, Gabry Ponte, J-Ax e Max Pezzali.

Dal 2018 il dj e produttore italiano Dimmish è sempre nella Top 100 di Beatport, grazie alle sue release per le etichette discografiche Locus, Solid Grooves, Eastenderz e – dallo scorso anno – con la sua label DENSER. Il suo stile oscilla tra la minimal e la tech-house: Dimmish arriva al Kursaal due giorni dopo l’uscita del suo remix di “Rum” di Mr.Diamond e Leon. Un EP la cui uscita è prevista per venerdì 15 aprile su Cuttin’ Headz, l’etichetta dei Martinez Brothers.

Domenica 24 aprile 2022 Anteprima Mokambo, le domeniche del Kursaal. In console i resident Maurizio Mattia, Dennij Deejay, Bert, Joe Clemo, Unknown, Alberto Valvasol. Mc Alex Donati.

www.facebook.com/kursaalclub