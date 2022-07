Tutti i guest di luglio del Kursaal Club di Lignano

A luglio i sabati sera del Kursaal Club di Lignano Sabbiadoro (Udine) crescono decisamente d’intensità, con una serie di dj superguest protagonisti nei migliori club e festival internazionali, alcuni rapper di riferimento della scena italiana di settore e tanto altro ancora. In ordine cronologico: Sidney Charles e Vale Pain (sabato 2), S.A.M. e Shiva (sabato 9) e Chelina Manuhutu (sabato 16).

Sabato 2 luglio 2022: Sidney Charles e Vale Pain. Dj formatosi mixando hip-hop, soul e funk già dall’età di soli 15 anni, Sidney Charles ha poi intrapreso una strada che l’ha portato a miscelare house e techno, quando questa scelta non era ancora stata sdoganata e resa quasi la regola, più che un’eccezione. In questi anni il dj tedesco ha sfornato produzioni sia per la sua label di riferimento AVOTRE, sia per altre etichette di pregio quali Hot Creations, SCI+TEC e Moon Harbour. Classe 2002, Vale Pain è tra i membri di punta del collettivo milanese Seven 7oo, che esce venerdì 1° luglio con il nuovo progetto discografico “Giù”, al quale Vale Pain contribuisce con il brano “Fedele al quartiere”.

Sabato 9 luglio 2022: S.A.M. e Shiva. Producer, dj e label manager, il danese S.A.M. sa sempre distinguersi grazie ad un sound e ad una serie di selezioni musicali in grado di bilanciare moderno e classico, approccio minimalista e house nella migliore accezione del termine. Quest’anno ha debuttato sull’etichetta discografica anglosassone Defected, la label house per antonomasia, con il brano ‘Spotlight’, che si avvale del feauturing di Sarah Ikumu e di un remix di Mousse T. Milanese, classe 1999, Shiva vanta collaborazioni con Sfera Ebbasta, Capo Plaza e Marracash, grazie ad uno stile unico per prolificità e qualità. “Dolce Vita” è il titolo del suo ultimo album, uscito nel 2021.

Sabato 16 luglio 2022: Chelina Manuhutu. Originaria di Amsterdam, residente a Ibiza, la dj e producer Chelina Manuhutu suona da anni nei migliori club del pianeta – da Ibiza a Miami, da Londra a Las Vegas – in party itineranti come elrow e nei festival più importanti di musica elettronica quali Ultra Music Festival e Tomorrowland. Dopo aver suonato al Kursaal è attesa proprio al Tomorrowland (domenica 17 luglio) e al DC10 nella serata di Carl Cox (martedì 19).

I resident del Kursaal sono Maurizio Mattia e Bert (dj) e Alex Donati (mc), Fleur Shore e Samuele Brignoccolo (sabato 23 luglio), Luca Agnelli e Alexander Rya (sabato 30 luglio) i prossimi guest. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

https://www.facebook.com/kursaalclub