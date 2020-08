L’agosto del Peter Pan di Riccione dalla techno alla trap

Ad agosto musica per tutti i gusti al Tropicana, il giardino estivo del Peter Pan di Riccione: si inizia con Luca Agnelli e Cocoon Riccione, si prosegue con i talenti italiani urban e tanto altro.

Mercoledì 5 agosto 2020 (domani): Cocoon Riccione con Luca Agnelli e Andrè Galluzzi. Luca Agnelli (nella foto) sa sempre porsi nuovi obbiettivi e darsi nuovi stimoli. Lo dimostrano i suoi set in giro per il mondo, i suoi remix – uno su tutti? Quello per Moby – e le sue produzioni musicali; basti pensare alla sua etichetta discografica Etruria Beat, fondata 10 anni addietro e che ha appena festeggiato la sua 63esima release. Agnelli è stato un vero e proprio precursore delle dirette e degli streaming social, che vanno in onda al lunedì dal 2015. André Galluzzi è noto i suoi set in vinile e le residenze in location quali il Berghain e il Tresor di Berlino: da oltre trent’anni non smette mai di stupire il pubblico che si trova di fronte.

Giovedì 6 agosto 2020: Shiva. 2.5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Shiva ha aperto il 2020 con “ROUTINE EP”, il nuovo progetto discografico composto da 7 inediti che vedono la collaborazione di artisti del calibro di Marracash e Capo Plaza e che nasce dalla volontà di raccontare al mondo la dimensione nella quale vive un ragazzo di periferia della generazione Z. A giugno è uscito “Auto Blu (Some Say)” Remix, versione internazionale che coinvolge la popstar svedese Nea. Accomunati dall’idea di campionare la storica “Blue” degli Eiffel 65, Shiva e Nea hanno unito le forze e sfruttato l’occasione per realizzare l’Avengers dei remix di “Auto Blu”.

Venerdì 7 agosto 2020: Andrea Damante. Notte Rosa al Peter Pan con Andrea Damante, guest resident del Peter Pan. resident a 19 all’Alter Ego di Verona, appassionatosi alle produzioni musicali grazie all’incontro con il dj e producer Simone Farina di Saifam Records. Da allora non si è più fermato, suonando in consolle sia italiane che straniere epartecipando a programmi televisivi quali “Il Grande Fratello Vip”, “Temptation Island” e “Uomini e Donne”. Tra le sue ultime produzioni, il brano “Think About”, realizzato insieme a Malu Trevejo e Yung Miami.

Giovedì 13 agosto 2020: Il Pagante. Il Pagante è un trio milanese composto da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus. È nato da un progetto web, la cui idea originaria era quella di fare sarcasmo su alcuni atteggiamenti della gioventù milanese, dove sono proprio i giovani a parlare di giovani, tra moda, mondanità, vita notturna e scuola; il primo luglio è uscito il loro nuovo singolo “Portofino”, prodotto da Merk&Kremont e che arriva dopo il grande successo dell’album “Paninaro 2.0”, 100 milioni di stream su Spotify e certificato Disco D’Oro.

Giovedì 20 agosto 2020: Dark Polo Gang. La Dark Polo Gang è un collettivo trap italiano nato a Roma nel 2014. I componenti del gruppo si conoscono fin dall’infanzia e iniziano a fare rap per divertimento per poi arrivare a produrre seriamente brani insieme all’amico e producer Sick Luke. Sotto una velata autoironia, il nucleo dei testi cantati dal gruppo è costituito da una critica al rap moderno, definito ormai accessibile a tutti. Lo scorso 8 maggio è uscito “DARK BOYS CLUB”, mixtape che arriva ad un anno di distanza dal loro ultimo album. Il nuovo progetto discografico vede le collaborazioni con amici di vecchia data e alcuni con cui la DPG aveva già lavorato come Tedua, Capo Plaza e Traffik, mentre per la prima volta il trio incide insieme a Salmo, Lazza e Ketama126.

La Direzione del Peter Pan si riserva di vietare l’ingresso ai minori di anni diciotto, ingresso in ogni caso vietato senza mascherina. È gradito l’abito elegante.

