Ralf e ritmi.carnival al Peter Pan di Riccione

Venerdì 21 febbraio 2020 il Peter Pan di Riccione e Ralf festeggiano il Carnevale alla loro maniera con la one-night Ritmi di Ralf in versione Carnival. In console, insieme a Ralf, Federico Grazzini.

Ralf e Ritmi sono di casa al Peter Pan di Riccione, dove tornano con grande regolarità sia d’inverno che d’estate. Ralf è uno dei pochi dj che non necessita di presentazioni: i suoi set si concedono diverse incursioni nei più disparati generi musicali, con citazioni rock, techno e persino di colonne sonore dei film di Sergio Leone. Un eclettismo ed una presenza in consolle che vanno ben oltre il saper mettere i dischi. In un’unica parola: carisma!

Federico Grazzini, da anni si divide tra Ibiza e l’Italia, senza mai rinunciare al suo ruolo di autentico globetrotter della consolle: in questi anni ha suonato in tutto in mondo, in club di culto come il Cielo di New York e il Womb di Tokyo, giusto per citarne un paio.

Il Peter Pan Club di Riccione è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Il programma di febbraio prevede ogni sabato il party Vida Loca, ogni venerdì one-night a rotazione; venerdì 28 febbraio torna 90 Wonderland. Sia venerdì che sabato in prima serata cene con spettacoli ispirati a Ibiza, ai musical e al teatro.

