Maratona di Ferragosto al Tinì SoundGarden

Ad agosto la programmazione del Tinì SoundGarden di Cecina (Livorno) entra decisamente nel vivo, con una serie di appuntamenti che vedono protagonisti i migliori esponenti italiani e stranieri della musica elettronica, con il clou rappresentato dalla Maratona di Ferragosto (domenica 14 agosto 2022, dalle ore 16) con Ilario Alicante, Seth Troxler, Silvie Loto, The Martinez Brothers e Said Dami.

Ganesha (1° maggio) e 303 (2 giugno), domenica 14 agosto nuovo appuntamento al Tinì con le giornate concepite come autentici one-day festival. La Maratona di Ferragosto presenta infatti una line up che sembra arrivare da Ibiza o dai grandi palchi delle più importanti manifestazioni estive con protagoniste house e techno. Domenica 14 agosto in consolle al Tinì si alternano infatti Ilario Alicante, Seth Troxler, Silvie Loto, The Martinez Brothers e Said Dami. Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival tedesco Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, Alicante è arrivato prestissimo a suonare nei migliori club e festival mondiali: al Tinì ha sempre saputo regalare set memorabili, sarà così anche questa volta. Seth Troxler è uno dei dj e produttori più versatili al mondo, con diversi interessi extra settore come le scalate del Kilimangiaro e le sue acclarate qualità di masterchef, certificate da una serie di vittorie in contest di categoria dedicate ai dj. Assai notevole anche la sua discografia, con compilation per la collana di culto DJ-Kicks! e tantissimo altro ancora.

Silvie Loto da anni è in console ai party ibizenchi, Paradise al DC10 su tutti. Diverse le sue produzioni discografiche, in particolare quelle per la BPitch Control, l’etichetta discografica di Ellen Allien. Chris e Stevie Jr Martinez (The Martinez Brothers) si sono avvicinati e appassionati all’elettronica grazie al padre, assiduo frequentatore di locali di culto newyorkesi quali il Paradise Garage: autentici predestinati, erano ancora studenti alle superiori quando affrontarono il loro primo tour mondiale. Capaci di creare musiche insieme a Nile Rodgers e colonne sonore per le sfilate di Givenchy, i Martinez questa estate sono resident all’Hï Ibiza (il locale numero uno al mondo per la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag). Dj e producer anglosassone, DJ Said Dami si sta distinguendo da diversi anni per le sue serate a Ibiza e in Australia e per il suo radioshow Low Frequencies.

Dopo la Maratona di Ferragosto, il Tinì proporrà il party Ice Trap Experience con Il Pagante e Le Sisters Cap (domenica 15) e due nuovi superguest elettronic sabato 20 e sabato 27 agosto. Tutti i dettagli dei tre party saranno rivelati nei prossimi giorni.