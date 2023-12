Amnesia: Paganotto, Alicante, Capodanno

Fine anno scoppiettante per Amnesia Milano, con tre serate una migliore dell’altra con Indira Paganotto, Ilario Alicante e la maratona di Capodanno.

Sabato 23 dicembre 2023: Indira Paganotto e Richey V. Dj e producer spagnola, Indira Paganotto (nella foto) si è avvicinata alla musica elettronica grazie al padre, dj guru in quel di Goa e che l’ha istruita con la sua collezione di dischi acid techno e goa trance. I set della Paganotto sono assolutamente trasversali, carichi di groove ed energia, senza porsi alcun limite di genere. Lo stesso dicansi per le sue produzioni musicali, in particolare quelle della sua etichetta discografica Artcore, lanciata lo scorso anno. Indira Paganotto può suonare indifferentemente davanti a 50mila persone o in un club underground: l’intensità e la qualità del suo sound saranno sempre i medesimi.

Lunedì 25 dicembre 2023: Ilario Alicante allnightlong. La notte di Natale non è e non può mai essere una notte come tutte le altre, anche soprattutto all’Amnesia Milano, che lunedì 25 dicembre 2023 propone quello che ormai è un suo grande classico: Ilario Alicante allnightlong: our Christmas Tradition. Natale è una ricorrenza se non la ricorrenza per antonomasia, da trascorrere nella migliore compagnia possibile. La serata del 25 dicembre all’Amnesia contribuisce da par suo, con un’atmosfera decisamente unica che coinvolge tutti i partecipanti in un clima di autentica gioia e spensieratezza, emozioni e sensazioni quanto mai indispensabili di questi tempi.

Lunedì 01 dicembre 2023 (dall’una di notte). Fare festa, guardare sempre più con gioia ed ottimismo l’anno che verrà con lo spirito giusto e soprattutto con la musica giusta. Niente di meglio che vivere e celebrare tutto ciò all’Amnesia Milano e con la sua classica festa di fine ed inizio anno. Amnesia Milano accoglie il 2024 dall’una di notte di lunedì 1° gennaio. Per ripartire da dove ci si era lasciati, per iniziare l’anno che verrà in compagnia del proprio club e della propria musica preferita. Amnesia Milano. What else? Per il suo primo party dell’anno nuovo Amnesia Milano propone la sua tradizionale maratona elettronica e la musica di William Djoko, Dj Protein, Blacksun, Davide Mentesana, Jo, Marc Fabregas e Valerie Fox.