I Meduza special guest all’Amnesia Milano

Binomio vincente non si cambia. Da sempre i Meduza hanno scelto Amnesia Milano come loro club milanese di riferimento: una storia iniziata nel 2020 e che sabato 7 ottobre 2023 è pronta a scrivere un nuovo capitolo, nella circostanza insieme a Blacksun. Il modo migliore per iniziare un mese che coincide con il 21esimo compleanno dell’Amnesia, che sarà festeggiato sabato 14 ottobre.

Resident a Ibiza e a Las Vegas, questa estate i Meduza sono tornati gli artisti italiani più ascoltati in assoluto su Spotify, con quasi 22 milioni di ascoltatori mensili, superando in questa specifica classifica i Måneskin. La loro ascesa planetaria è iniziata nel 2019 con il brano “Piece Of Your Heart”: da allora una hit dopo l’altra, accompagnata dai set nei festival musicali più importanti al mondo. Il loro ultimo successo? Si intitola “Phone”, uscito lo scorso luglio con il featuring di Sam Tompkins & Em Beihold.

Di serata in serata, Blacksun dimostra sempre di meritarti il ruolo di periodic resident di Amnesia Milano, grazie alle sue selezioni musicali, energia e la sempre giusta lettura del dancefloor che gli sta di fronte.

Ingresso Amnesia Milano sabato 7 ottobre 2023: early bird 22,5€+d.d.p., prima release 27,5€+d.d.p.

