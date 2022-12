Themba special guest all’Amnesia Milano

Tra le novità autentiche nel variegato universo della musica elettronica, negli ultimi anni si è fatta decisamente strada la Afro House, genere in grado di fare la differenza nei migliori club di tutto il mondo, da Ibiza ad Amsterdam, da Tulum al Far East. Premessa doverosa per introdurre la serata dell’Amnesia Milano di sabato 17 dicembre 2022, che vede in console Themba (nella foto d’apertura) e Komashov.

Il sudafricano Themba ha iniziato a diventare un riferimento per club e festival di tutto il mondo nel 2018 grazie alla sua traccia “Who Is Themba”: da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, ribadita e certificata dal suo album “Modern Africa, Pt I – Ekhaya” (Armada Music) e dal suo EP “Heritage”, quest’ultimo un autentico omaggio a Fela Kuti, con tutta probabilità il più grande artista musicale africano di tutti i tempi. Questa estate è stato resident al Club Chinois di Ibiza, una delle principali novità di questa estate sulla isla. Nessun dubbio che sabato 17 dicembre arrivi all’Amnesia un autentico fuoriclasse.

Originario di Tel Aviv, l’israeliano Komashov possiede uno stile musicale che sfugge a qualsiasi catalogazione, grazie ad una duttilità che appartiene soltanto ai dj autentici. Komashov ha il raro pregio di dare del tu al dancefloor, grazie ad talento ed alla capacità di interagire al meglio con il pubblico che gli sta di fronte.

