All’Amnesia Milano in console Hamilton e Storm

Esistono dj e producer che fanno della costanza e della continuità di rendimento i loro indiscussi punti di forza: maratoneti più che velocisti, capaci da anni di suonare dove conta davvero. Caratteristiche che si adattano come un vestito sartoriale ad Archie Hamilton e Frank Storm, i deejay in console all’Amnesia Milano sabato 6 maggio 2023.

Archie Hamilton (nella foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo) ha finito il 2022 e il 2023 come meglio non poteva, suonando in tre realtà di livello come il Warehouse Project di Manchester, il fabric di Londra ed il DC10 di Ibiza. I suoi set sfuggono ad ogni facile catalogazione, grazie ad una serie di richiami a trip-hop, dub-techno, acid jazz, drum’n’bass e house, così come è stato tra i primi dj ad esplorare la frontiera degli NFT. All’Amnesia Milano Hamilton si presenta pochi giorni dopo l’uscita della sua nuova traccia “Let The Light In”, realizzata insieme a HQA per Defected Records.

Fondatore dei party Unusual Suspects a Ibiza, Frank Storm è uno dei dj che da anni sa raccogliere molti consensi ogni volta che suona all’Amnesia Milano. Sarà così anche sabato 6 maggio 2023, grazie al suo innato istinto nel saper scegliere la traccia giusta, al momento giusto, per il dancefloor giusto.

Ingresso Amnesia Milano sabato 6 maggio 2023: prevendite 22,5€+d.d.p., in cassa 30€

