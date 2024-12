Amnesia Milano: Alicante, Neverdogs, Alisha

Amnesia Milano si appresta a concludere il 2024 e ad iniziare il 2025 fedele alle sue linee guida, che da sempre la portano ad essere sempre più un riferimento nel panorama dell’intrattenimento serale e notturno con le sue serate all’Amnesia e con tutti gli eventi correlati in altre location non soltanto milanesi. La sua è un’identità sonora e visuale che ha il pregio della coerenza e che sa sempre proporre i dj giusti al momento giusto.

Dicembre 2024 di Amnesia Milano si conclude mercoledì 25 con Our Christmas Tradition e Ilario Alicante All Night Long; gennaio 2025 inizia all’1 di notte di mercoledì 1° gennaio con Neverdogs, Classmatic e tanti altri dj. Si prosegue poi domenica 5 con Alisha, Archie Hamilton e White Off, sabato 11 con Black Child e Elbio Bonsaglio, sabato 18 con Silvie Loto, TSHA e Valerie Fox e sabato 25 con Marco Faraone e Alex Rubia e Recap.

Mercoledì 25 dicembre 2024: Ilario Alicante. Ilario Alicante è davvero un amico di vecchia data di Amnesia Milano e dei suoi più importanti appuntamenti, così come da più di quindici anni è protagonista nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo, capace di aggiudicarsi i DJ Awards ad Ibiza e di arrivare a collaborare con un mito assoluto come Giorgio Moroder. Ilario Alicante arriverà all’Amnesia Milano dopo aver suonato a Creamfields in Argentina e al elrow a Miami: mercoledì 25 dicembre la console del club milanese sarà sua dalla prima all’ultima traccia, dal primo all’ultimo minuto, per un set che come sempre saprà farsi ricordare nel migliore dei modi.

Mercoledì 1° gennaio 2025 (dall’1 di notte): Neverdogs. Da oltre 20 anni Tommy Paone e Marco De Gregorio aka Neverdogs sono una presenza di riferimento nel variegato universo degli eventi dance, anche e soprattutto grazie alle release della loro etichetta discografica Bamboleo ed i relativi party. Nei loro set propongono una house e tech house con richiami al funky, alla minimal ed alla techno. Trasversali come pochi altri. Tante le uscite discografiche che in questi anni stanno caratterizzando il percorso artistico e musicale del dj e producer brasiliano Classmatic, distintosi in particolare per le release per label di riferimento quali Hot Creations, Solid Grooves e Cuttin’ Headz. Tre prove, più che tre semplici indizi, della qualità del suo sound.

Domenica 5 gennaio 2025: Alisha e Archie Hamilton. Nel giro di breve tempo la dj e producer Alisha da Peterborough (nella foto) si è meritata lo status di indiscusso talento con la sua House Music caratterizzata da bassi profondi e groove alquanto trascinanti, che l’hanno portata a suonare in festival quali Glastonbury, in show quali elrow, in club quali Ushuaïa Ibiza, così come le sue tracce per le label Eastenderz e Hot Creations hanno goduto di unanimi consensi.

I set del londinese Archie Hamilton sfuggono ad ogni catalogazione, grazie ad una serie di richiami a trip-hop, dub-techno, acid jazz, drum’n’bass e house, così come è stato tra i primi dj ad esplorare la frontiera degli NFT. La sua etichetta discografica MicroHertz – nata nel 2022 – si è imposta da subito come un riferimento per le sue scelte d’avanguardia, le stesse che Hamilton da sempre lo distinguono nei suoi set in giro per il mondo.