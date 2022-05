All’Amnesia Milano Neverdogs allnightlong

In pochi sono in grado di reggere la pressione di una serata dove siano gli esclusivi protagonisti dal primo all’ultimo disco, la cosiddetta formula allnightlong, un’autentica prova di resistenza che dura ore ed ore e che davvero è accessibile ad un ristretto numero di dj: i Neverdogs, in console sabato 7 maggio 2022 all’Amnesia Milano, appartengono a questo club esclusivo senza se e senza ma.

Tommy Paone e Marco De Gregorio aka Neverdogs stanno festeggiano i loro primi vent’anni di sodalizio artistico, caratterizzato da set nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo e da una serie di release con la loro etichetta discografica Bamboleo e con tante altre label di riferimento, per tacere dei loro innumerevoli remix. E sempre in tema di maratone musicali, i Neverdogs arrivano all’Amnesia dopo aver suonato sabato 3 aprile al fabric di Londra per ben 10 ore consecutive. 600 minuti di musica, di ottima musica: davvero uno sport estremo riservato ad una ristretta élite. E il modo migliore per i Neverdogs per presentarsi all’Amnesia Milano sabato 7 maggio 2022.

Ingresso Amnesia Milano sabato 7 maggio 2022: prevendite 20€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 25€

www.amnesiamilano.com