Amnesia Milano riparte sabato 23 ottobre 2021

Tempo di rinascere, tempo di ripartire, tempo di tornare nei club a ballare. Tempo di tornare all’Amnesia Milano, che sabato 23 ottobre 2021 (dalle ore 23) riparte con la sua stagione invernale 2021/22, all’insegna dell’hashtag #BackToBeHuman.

Mai a memoria di uomo e di clubber si era stati così tanti mesi senza poter andare in discoteca per ritrovarsi, stare insieme e divertirsi con i propri amici, con i propri dj preferiti e con il meglio della House e della Techno che l’Amnesia Milano propone dal 2002, anno della sua nascita. “Con i vaccini la pandemia è sotto controllo”, come il Presidente del Consiglio del Ministri Mario Draghi ha appena avuto modo di sottolineare e di certificare con il nuovo Decreto Legge, che disciplina riaperture e capienze per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. È davvero il momento di ripartire anche per il clubbing, come di fatto già è avvenuto da tempo in tutta Europa: l’Amnesia Milano come sempre sarà pronta a fare la sua parte, con coraggio, dedizione, con passione e rispetto. I suoi dj e il suo pubblico altrettanto. #BackToBeHuman

All’Amnesia Milano l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Sarà allestito un hub esterno al locale dove sarà possibile effettuale tamponi rapidi; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

Ingresso Amnesia Milano sabato 23 ottobre 2021: prevendite 25€ + ddp (da giovedì 14 ottobre alle ore 14, disponibilità limitate). Prezzo in cassa: 25€ entro l’1.00, 30€ dopo l’1.00.

