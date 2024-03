Amnesia Ibiza: tornano Capriati e Metamorfosi

La serata Metamorfosi di e con Joseph Capriati è il party di cui si parla di più in quel di Ibiza ed è pronta a tornare più forte che mai all’Amnesia di Ibiza. Ogni venerdì dal 19 luglio al 6 settembre 2024 Metamorfosi torna con otto eventi imperdibili, con una selezione musicale curata da Capriati e dai suoi più stretti amici, il tutto impreziosito in entrambe le sale del club da una produzione di altissimo livello.

”Con immenso orgoglio annunciamo il ritorno di Metamorfosi all’Amnesia di Ibiza dove si torna come residenza per il terzo anno consecutivo – dichiara Joseph Capriati – un viaggio che abbiamo intrapreso con il nostro pubblico, crescendo di anno in anno: siamo partiti con tre showcase nel 2022, diventati 5 nel 2023: quest’anno diventano otto. Non vediamo l’ora di rivelare quello che ci aspetta!”.

Metamorfosi all’Amnesia di Ibiza è conosciuta per essere un’esperienza musicale di ampio respiro ed ampie vedute sonore, nella quale Joseph Capriati spazia a 360° gradi, attingendo alle sue radici house per arrivare alla sua visione contemporanea della techno, con tutto quello che gira intorno e passa attraverso. Capriati supervisiona sempre in prima persona tutto quanto così come è attento ad ogni dettaglio, dalle luci al suono, alla produzione nella sua globalità, in modo da garantire al suo pubblico la miglior situazione possibile.

Durante questo inverno Metamorfosi ha totalizzato tutti sold out nelle migliori location europee e la residenza estiva crescerà da cinque ad otto eventi. Ogni settimana Capriati sarà affiancato da leggende della console, solide certezze e talenti emergenti, per una colonna sonora che proporrà house, techno e tanto altro.

Meglio non perdere altro tempo e procedere subito a prenotare i voli per Ibiza e godersi appieno le serate Metamorfosi con Joseph Capriati.

Biglietti per Metamorfosi in vendita a questo link