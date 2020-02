Adam Beyer special guest all’Amnesia Milano

Sabato 22 febbraio 2020 l’Amnesia Milano celebra la Fashion Week con uno degli indiscussi titani della techno, lo svedese Adam Beyer.

Adam Beyer è sempre decisivo e determinante ovunque suoni, sia in un club che in un festival, così come la sua etichetta discografica Drumcode è molto più di un riferimento per dj e clubber, basti pensare che il suo radio show viene trasmesso in oltre 50 nazioni. La sua techno fa la differenza e detta la linea maestra da tantissimi anni, sietematica protagonista in tutti i più importanti appuntamenti del calendario mondiale della musica elettronica. In poche parole, sabato 22 febbraio all’Amnesia arriva un fuoriclasse assoluto di categoria.

Sabato 22 febbraio Adam Beyer è affiancato da B.Converso, resident di Amnesia Milano, dove torna dopo aver suonato insieme a Boris Brejcha a dicembre e durante la maratona di Capodanno. I suoi set sono sempre una garanzia, capaci di portare ogni volta la dancefloor alla giusta temperatura senza mai essere né banali né convenzionali.

Sabato 22 febbraio A.Lab (Amnesia Milano second room) diventa Game Over. In console

Manuel V, Black Department, The Reals e Paul & Divij.

Foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo