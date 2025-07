AMØK Club Maiorca, estate 2025: tutti i guest

Estate 2025: Maiorca è la casa dell’AMØK Club: un design all’avanguardia, un sistema produttivo all’insegna dell’alta gamma ed una programmazione con il meglio del djing mondiale. Tutto questo e molto altro a soli 3 chilometri dall’aeroporto di Palma di Maiorca.

Con il passare del tempo, Palma di Maiorca si sta sempre più guadagnando la reputazione di alternativa a Ibiza, grazie ad una serie di proposte e contenuti ideali per gli amanti di musica, viaggi, arte, natura, cultura, design e buon cibo: il tutto ruota intorno all’AMØK Club, capace di attirare un pubblico cosmopolita.

AMØK Club sta cambiando le dinamiche di Palma di Maiorca, proponendo una programmazione sette sere su sette, spalmata su due palchi: una terrazza all’aperto ideale per i set alla luce del sole ed una main room che propone sonorità alquanto trasversali, il tutto per un club sempre più considerato tra i migliori in Spagna e sempre più seguito all’estero.

AMØK Club si distingue anche e soprattutto per il suo impianto audio-visivo, in grado di offrire un’esperienza multisensoriale e ad alta definizione unica per quanto concerne Maiorca, grazie a 140 luci mobili, cannoni spara-coriandoli ed una serie di effetti speciali unici nel suo genere, per uno spettacolo nel suo complesso fuori dal comune. Ogni sera con AMØK si passa dai ritmi rilassati della terrazza all’euforia della main room. Qualcosa di decisamente unico.

Tra le novità di quest’anno di AMØK Club spicca senza dubbio la serata Masaka Africana, che ha appena debuttato ed è un’autentica fusione di musica, arte, energia e che affascina sempre il pubblico con line-up audaci e variegate. Un ensemble composto da undici artisti provenienti da Ibiza, in scena nel locale maiorchino tutti i giovedì sino ad inizio settembre, con la speciale partecipazione del dj e producer Mickey Dastinz. Masaka Africana fonde afro-house, deep house e progressive house, il tutto accompagnato da una forte energia tribale e da una proposta di street food ed un mercatino multi-etnici.

Questa estate AMØK Club propone una serie di special guest: Alle Farben (12/07), Archie Hamilton (13/07), Melanie Ribbe (20/07), Ben Klock (03/08), James Hype (16/08) e Ilario Alicante (23/08), così come spicca il Tribù Sunset Party, in calendario ogni domenica in terrazza, una festa all’aperto che fonde house, sonorità chill-out e tech con richiami latini, il tutto dal tramonto sino all’alta notte. Con AMØK Club ci si diverte sette sere su sette.

Questa estate è davvero il periodo migliore per conoscere AMØK Club.

Ulteriori informazioni e biglietti in questo link.