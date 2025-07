Sisters Cap: Ministry Sound, InDaKlubb e…

Inizio luglio decisamente intenso per le Sisters Cap, che in poco più di una settimana hanno in calendario un set al Ministry of Sound di Londra, la partecipazione alla Marina Dance Parade e l’ospitata con un loro mixato a INDAKLUBB, il programma di Radio 105.

Venerdì 4 luglio 2025 le Sisters Cap hanno suonato per la prima volta al Ministry of Sound di Londra, storico locale britannico, 22esimo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag che ogni anno mette in fila i 100 club più votati dalla comunità dei clubber. Un locale noto in tutto il mondo, dal 1991 un riferimento indiscusso nel mondo dell’intrattenimento internazionale che a pieno titolo si presenta come “home of dance music”.

Venerdì 11 luglio 2025 le Sisters Cap suoneranno alla sesta edizione della Marina Dance Parade di Pisa, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio e il patrocinio del Comune di Pisa e in programma sul lungomare di Marina di Pisa tra Piazza Viviani e Piazza Baleari con dj set ed un’ampia area dedicata allo street food. Insieme alle Sisters Cap, Samuel, Mariopiù e tanti altri dj.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio (dalle 2 alle 3 di notte) le Sisters Cap saranno ospiti con un loro mixato di INDAKLUBB, il programma ideato da Andrea Belli in onda su Radio 105 ogni venerdì e sabato da mezzanotte alle 4 del mattino e che ad agosto diventa un programma quotidiano dalle 23 alle 2 e che da sempre ospita i più importanti dj internazionali e collabora con festival elettronici di indiscusso riferimento.

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati – in arte Sisters Cap – hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nelle Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero in club quali Ministry of Sound di Londra, Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. A fine dicembre la loro traccia “Save My Life” è stata selezionata per la colonna sonora di “One Year”, il film che racconta il 2024 dell’epico festival Tomorrowland, così come vantano release per etichette discografiche quali Protocol Recordings, Smash Deep e Revealed Records.