Vision presenta Amelie Lens e Nina Kraviz

Per il suo ultimo appuntamento indoor 2025/26, Vision porta in console due tra le figure più rilevanti della techno contemporanea. In piena Milano Design Week, Venerdì 24 aprile 2026 la serata prodotta da Amnesia Milano porta al Fabrique di Milano Amelie Lens e Nina Kraviz, insieme a Richey V.

Amelie Lens è da sempre sinonimo di precisione e potenza. I suoi set si muovono su traiettorie serrate: ritmiche veloci, costruzioni progressive, una tensione che cresce con metodo. Con la piattaforma Exhale – tra label ed eventi itineranti e che ha appena festeggiato i suoi primi dieci anni – Amelie Lens ha creato uno spazio dedicato a una nuova generazione di producer e dj, rafforzando un’estetica sonora compatta e diretta, radicata nella tradizione europea ma proiettata verso una dimensione globale.

Nina Kraviz da sempre è antesignana di una techno imprevedibile, trasversale e ricercata. Le sue selezioni attraversano le più variegate sfumature della musica elettronica, alternando momenti ipnotici a crescendo improvvisi. Con la sua etichetta discografica трип da sempre mette al centro della scena produzioni non convenzionali, che hanno come marchio di fabbrica una forte identità culturale ed indipendente. Analogo metodo che ha utilizzato per la sua nuovissima label Treats, che ha debuttato lo scorso febbraio.

Richey V è sempre la scelta migliore per le serate Vision e di Amnesia quando entra in scena la techno. Merito di una coerenza musicale e scelte artistiche che negli anni ne hanno rafforzato presenza e credibilità, al punto che l’edizione inglese della rivista Rolling Stone lo ha inserito tra artisti da tenere d’occhio, evidenziandone le radici punk incanalate in una semantica techno.