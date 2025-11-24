Vision torna al Fabrique con Fantasm e Nico Moreno

L’hard techno è sempre più dominante nella scena elettronica mondiale, frutto di scelte molto radicali da parte di tanti dj e produttori, che hanno imposto questo genere sia in Europa che nelle Americhe. La one-night Vision – prodotta da Amnesia Milano – torna a dicembre 2025 con due serate 100% dedicate a questo genere: venerdì 5 con Fantasm e Richey V, venerdì 19 con Nico Moreno, Otta, Matrakk e Richey V.

venerdì 5 dicembre: Fantasm

Fantasm è esploso nel 2023 con tracce quali “Godzilla” e “I Watched My Own Funeral” ed uno stile oscuro, martellante e ad altissima intensità, caratterizzato da kick potentissimi e che stanno contribuendo all’affermazione mondiale e trasversale dell’hard techno. Un’ autentica forza della natura in console, Fantasm propone un sound duro, fisico, in grado di trascinare il dancefloor come pochi altri dj attualmente sanno fare. Lo si è visto e sentito quest’anno – ad esempio – in festival quali Tomorrowland e Verknipt.

venerdì 19 dicembre: Nico Moreno

Nato a Caen, in Normandia, Nico Moreno è un dj e produttore francese che ha contribuito prima e più di tanti altri alla diffusione dell’hard techno, spesso legata al movimento industrial e rave. Dopo aver iniziato la sua carriera nei primi anni 2010, ha raggiunto una notorietà internazionale grazie alle sue produzioni pubblicate su etichette come Insolent Rave e Molekül, collettivo di cui fa parte. È conosciuto per i suoi set caratterizzati da ritmi veloci e suoni metallici e percussivi, tipici della scena underground europea: il suo è uno stile unico che ha aperto la strada a tanti altri dj.

Biglietti ed ulteriori informazioni a questo link.

foto Fantasm di Bradamedia, foto Nico Moreno di Samuel Nogues