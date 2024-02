Amnesia Milano: tutti i dj di marzo 2024

Determinazione e passione sono caratteristiche che non devono mai mancare in un club, in una serata e in un dj: caratteristiche che ritroviamo al 100% nella programmazione di marzo e aprile di Amnesia Milano. A marzo si inizia con BLOND:ISH e Valerie Fox (sabato 2 marzo), e si prosegue Chris Stussy e Blacksun (sabato 9), Franky Rizardo, Alex Rubia e Michele Arcieri (sabato 16), Deborah De Luca e Richey V (sabato 23). La programmazione di aprile sarà rivelata nei prossimi giorni, per si può annunciare lo special guest di mercoledì 24 aprile: Alok.

venerdì 8 marzo Loco Dice, domenica 31 marzo Steve Martinez (Martinez Brothers) e Carlita, venerdì 12 aprile Amelie Lens: questi i prossimi tre appuntamenti con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano in programma al Fabrique.

sabato 2 marzo – La dj e producer canadese Vivie-ann Bakos aka BLOND:ISH (nella foto) è a capo di un’etichetta discografica, si impegna come imprenditrice nel Web3 e soprattutto è un’attivista nella vita di tutti i giorni con l’associazione Bye Bye Plastic da lei fondata e con la campagna “Turn the Dial”, quest’ultima tesa a creare opportunità per le donne e per i produttori non binari nell’industria musicale. Sul fronte strettamente musicale, basti e avanzi citare la sua collaborazione con Madonna per la traccia “Sorry” (Insomnia Records), remixata a sua volta da Miss Monique, in console all’Amnesia Milano sette giorni di BLOND:ISH.

sabato 9 marzo – Il dj e producer olandese Chris Stussy ha raggiunto il cosidetto the next level grazie in particolare alla traccia “All Night Long”, uscita lo scorso anno e che ha contribuito a farlo diventare una presenza fissa nei club e nei festival che contano, come Awakenings ed Electric Daisy Carnival. E per conoscerlo più da vicino, niente di meglio che gli episodi di “Uncut”, la serie YouTube dove Stussy racconta i suoi formidabili ultimi due anni.

sabato 16 marzo – Franky Rizardo: un dj, una garanzia. Il dj ed il producer olandese da anni è al centro della scena elettronica mondiale ed è un reduce da un 2023 nel quale ha decisamente superato i suoi standard, in quanto tali già alquanto elevati. elrow, Ants e Music On sono soltanto alcuni dei party – ibizenchi e non – che lo vedo sistematicamente in prima fila, un ruolo consolidato anche e soprattutto grazie alle sue produzioni discografiche; “Love Me Right” è una delle sue ultime release, uscita lo scorso autunno sulla sua label LTF Records.

sabato 23 marzo – Miglior dj italiana classificata nella Top 100 della rivista DJ Mag, Deborah De Luca è in line up da anni nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo: febbraio 2024 la vede ad esempio in console allo Space di Miami, all’Electric Daisy Carnival in Messico e lo Skyline Festival a Los Angeles. I suoi set sono sempre molto carichi e sanno unire nel migliore dei modi hard techno e miminal groove, senza trascurare la giusta dose di melodia. Uno stile che si riflette anche nelle sue produzioni discografiche e nei suoi remix, in particolare per la sua label Solamente Records.