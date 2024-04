Debutto all’ex Macello per Vision Open Air

Dal 15 al 21 aprile 2024 Milano è una volta di più al centro del mondo, grazie alla Design Week, una delle più importanti al mondo in materia se non la più importante. Non potrebbe esserci momento migliore per il primo appuntamento con Vision Open Air, la versione all’aperto della serata prodotta da Amnesia Milano che dal settembre 2022 ha dato un nuovo impulso allo scenario del clubbing.

Sabato 20 aprile 2024 (dalle ore 17 a mezzanotte) Vision Open Air debutta all’Ex Macello di Milano, location in costante trasformazione, destinato nei mesi a venire a diventare un punto di ritrovo sempre più dinamico e dove già lo scorso settembre si erano svolti alcuni tra i più frequentati party della Fashion Week, con guest del calibro di Black Coffee e Loco Dice.

Sabato 20 aprile all’Ex Macello la musica è a cura di Ilario Alicante, Leon e Blacksun.

Ilario Alicante è un amico di vecchia data dell’Amnesia Milano e dei suoi eventi correlati, uno su tutti Ilario Alicante allnightlong che va in scena da anni all’Amnesia nella notte tra Natale e Santo Stefano. Tra i tanti highlights di un percorso più che eccellente, la sua hit “Vacaciones En Chile”, la vittoria ai DJ Awards di Ibiza nel 2018 ed i suoi set nei migliori festival e club del mondo. Alicante arriverà a Vision Open Air dopo un marzo che lo vedrà suonare all’Ultra Music Festival di Miami e all’Awakenings di Amsterdam.

Già resident di Music On sin dai suoi albori, titolare delle due etichette discografiche D-Floor Records e Chelsea Hotel Records, Leon ha suonato e suona nei migliori club e nei miglior festival del pianeta; Space di Miami, Club Chinoise di Ibiza e fabric di Londra sono soltanto alcuni dei locali che lo vedono spesso e volentieri special guest, grazie anche e soprattutto alla sua innata capacità di suonare per ore ed ore, sempre uguale a sé stesso, ma sempre diverso da tutti gli altri.

Blacksun sa ogni volta dare ai suoi set la giusta dimensione e la giusta atmosfera. Con grande coerenza ma sempre con lo sguardo attento, attentissimo al dancefloor: i suoi set all’Amnesia Milano di questa stagione non possono che confermarlo.

Sabato 20 aprile 2024 (dalle 23.30) la musica prosegue all’Amnesia Milano con Ilario Alicante e Valerie Fox.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo