Ikea, Telekom Elektronic Beats, Design Week

Da martedì 18 a giovedì 20 aprile 2023, IKEA e Telekom Electronic Beats trasformano in un pop-up club Assembling the Future Together, l’esperienza sensoriale sul futuro dell’abitare di IKEA, al Padiglione Visconti durante la Design Week. Un progetto collaborativo tra IKEA e Telekom Electronic Beats con a ingresso gratuito e aperto a tutti, senza prenotazione e sino ad esaurimento posti.

Presso il Padiglione Visconti in Via Tortona 58, Assembling the Future Together offrirà ai visitatori un’esperienza sensoriale per raccontare gli 80 anni di storia del marchio e celebrare il cambiamento che IKEA ha portato – e continua a portare – nella vita e nelle case delle persone. Di giorno, Assembling the Future Together ospiterà eventi e talk con designer IKEA, i creativi del progetto Atelier100 e i partner di IKEA Foundation, per esplorare i diversi volti del design. La sera, la musica e il dancefloor saranno i protagonisti.

A partire da martedì 18 aprile, il negozio di dischi meneghino Serendeepity curerà una sessione di ascolto di vinili anni ’80 e ’90: ai piatti anche la DJ giapponese-milanese Hiroko Hacci. Il programma della serata di mercoledì è co-curato dal brand milanese di high end fashion A Better Mistake: line up dal respiro internazionale, con la performance live dell’artista queer multidisciplinare Metaraph e uno dei più noti duo italiani di musica elettronica: 999999999. Il giovedì sarà invece appannaggio della crew dell’etichetta discografica Ultimo Tango: il veterano della dance nostrana Leo Mas in compagnia di FIONA, dj e producer italiana ma residente a Parigi.