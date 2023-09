Black Coffee special guest all’ex Macello di Milano

Vivere Milano, la Fashion Week e tutto quello che le gira intorno in modo diverso: tutto questo si vivrà al meglio giovedì 21 settembre 2023 (dalle 18 all’1) all’ex Macello di Milano, dove arriva un’istituzione assoluta del djing: Nkosinathi Innocent Maphumulo noto a tutti come Black Coffee. Un evento Animas in collaborazione con Amnesia Milano.

Il sudafricano Black Coffee è un’autentica gloria nazionale. I suoi meriti artistici lo hanno portato ad essere il primo dj resident nella storia dell’Hï Ibiza, il club numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag. Tra le sue collaborazioni doc spiccano quelle con Drake e Alicia Keys, così come Beyoncé e P. Diddy sono suoi acclarati fan. Tutto questo lo ha portato ad essere un riferimento mondiale non soltanto della musica elettronica: nel 2022 si infatti è aggiudicato i Grammy Awards nella categoria “Dance Electronic Album”. Black Coffee non si dimentica mai da dove arriva e quanta fatica abbia fatto e continui a fare durante il suo percorso: ecco perché ha dato vita alla The Black Coffee Foundation, per aiutare i sui connazionali meno fortunati. Sabato 7 ottobre 2023, dopo aver appena chiuso la sua stagione ibizenca, Black Coffee suonerà nientemeno che al Madison Square Garden di New York.

L’appuntamento di giovedì 21 settembre fa parte di un lungo, lunghissimo fine settimana, che inizia appunto con Black Coffee in daytime all’ex Macello, per poi proseguire venerdì 22 al Fabrique con la premiére stagionale di Vision insieme a Solomun; sabato 23 di nuovo all’ex Macello, sempre in daytime, con Zamna Milano insieme a Loco Dice, Brina Knauss, Toto Chiavetta, Afshin Momadi ed Ebmath; in serata si torna all’Amnesia con l’aftershow di Zamna insieme ai Bedouin e Brina Knauss.

Ingresso Black Coffee all’ex Macello giovedì 21 settembre 2023: prima release 35€+d.d.p., seconda release 45€+d.d.p., vip ticket 180€+ddp

ticket in vendita a questo link