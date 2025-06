Vision Open Air presenta Carola, Stussy e Solomun

Come accogliere al meglio il solstizio d’estate e la nuova Milano Fashion Week? Con il nuovo appuntamento stagionale con Vision Open Air, in programma sabato 21 giugno 2025 all’ex Macello di Milano, sempre più punto di riferimento internazionale per quanto riguarda gli happening elettronici e che nella circostanza porta sul suo palco Marco Carola, Chris Stussy, Da Vid e Blacksun, dopo aver ospitato ad aprile Ilario Alicante e a maggio &ME (Keinemusik) e dopo aver appena annunciato Solomun per sabato 27 settembre 2025.

Da anni Marco Carola rientra nella ristrettissima élite dei top dj: il suo è un percorso che parte da molto lontano e che l’ha portato a suonare in tutto il mondo con Music On ad essere protagonista nei club e nei festival di riferimento. Basti pensare in particolare alla residenza della sua serata Music On tutti i venerdì al Pacha di Ibiza, un must per chiunque in estate si rechi sulla isla, ai suoi set maratona allo Space di Miami, senza ovviamente dimenticare Music On declinato in modalità festival ad esempio ad Amsterdam. Di sicuro quella all’ex Macello sarà una delle sue serate più attese.

L’olandese Chris Stussy è uno dei nomi più caldi nell’attuale scena elettronica mondiale: sono bastati pochissimi minuti per mandare sold out i biglietti dei suoi show a Los Angeles di maggio, così come le sue performance al festival Coachella hanno saputo suscitare unanimi consensi, così come i tanti presenti ricordano molto bene la sua recente serata all’Amnesia Milano. Uno dei suoi dischi più celebri, “All Night Long” ha totalizzato più di 22 milioni di ascolti su Spotify.

Da Vid si è formato artisticamente in Romagna, una terra che come poche altre ha saputo dare così tanto al clubbing italiano e internazionale: i suoi set al Classic Club di Rimini lo hanno formato e indirizzato verso un percorso che lo ha visto già più volte protagonista al Cocoricò di Riccione, al Social Music City di Milano, allo Space di Ibiza e in diversi festival, dove spesso e volentieri ha condiviso la console con Marco Carola.

Con le sue eleganti e appassionate selezioni sonore, Blacksun propone sempre set calibrati, nei quali la minimal incontra la house, con diverse sfumature deep. Nato e cresciuto ad Anversa, in Belgio, si è poi trasferito in Italia dove nel 2017 ha fondato l’etichetta discografica Liability Productions. Il suo background musicale lo porta sempre a fare la scelta giusta al momento giusto.

VIsion Open Air tornerà dopo la pausa estiva con nuovi appuntamenti: appena annunciato quello durante la Milano Fashion Week di sabato 27 settembre 2025 con Solomun.

