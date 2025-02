TILT al Repvblic Milano per la Fashion Week

Fresco reduce dal party al Victory Morgana Bay durante la serata finale del Festival di Sanremo, sabato 1° marzo 2025 il party TILT è pronto a fare la sua parte al Repvbilc Club di Milano, in piena Fashion Week, per un mix unico tra buona musica, eleganza, stile e performer circensi e teatrali provenienti da ogni dove. In console i dj Can Yaprak, Antonio Timis ed Emanuele Redaelli.

TILT è un format creato da Ale Big Mama, all’anagrafe Alessandro Imarisio, imprenditore di lungo corso nel settore dell’intrattenimento serale e notturno. Nel 2020 ha scritto il libro “Il Mercante della Notte”, nel quale racconta l’acquisizione di capacità e competenze che fanno davvero la differenza nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

www.republicmilano.com