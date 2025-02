La Fashion Week al The Flat by Macan di Milano

THE FlAT BY MACAN Nato dalla collaborazione tra Porsche Italia e il Balloon Museum, The Flat by Macan è un progetto innovativo che fonde alta cucina, arte, musica e design in uno spazio di 2mila metri quadrati nella zona milanese dello Scalo Farini, dove resterà sino a metà aprile, con una serie di appuntamenti che uniscono le migliori organizzazioni milanesi e non.

Durante la Milano Fashion Week The Flat propone giovedì 27 febbraio 2025 i dj Elbio Bonsaglio, Not From Here e Groove Theory a cura di Blackhole, venerdì 28 Dystopia con Antonio Piepoli e Bohemoon, sabato 1° marzo noon.milano e Mokacino con Luca Bertoni, Trashshock, Elementi, Thiago e Franciskos. Domenica 2 marzo in programma The Unexpected Brunch (dalle 11 alle 21) accompagnato dalle selezioni musicali dei dj resident Nicola Zucchi e Samuele Sartini.

The Flat è frutto della collaborazione tra Porsche Italia e Balloon Museum, format di Lux Entertainment, che sta portando avanti il progetto in partnership con The Corp, realtà che unisce alcune tra le più importanti organizzazioni nazionali nel settore dell’intrattenimento serale e notturno.

Ispirato alla Porsche Macan 100% elettrica e al suo iconico colore Provence, The Flat by Macan custodisce al suo interno installazioni interattive realizzate da artisti di fama mondiale come Alex Schweder, Hyperstudio & Mauro Pace, Pepper’s Ghost e Michela Picchi.

theflatbymacan.com