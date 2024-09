Amnesia Milano e la Fashion Week: tutti i suoi eventi

Ogni Fashion Week trasforma Milano e l’Amnesia in un autentico epicentro di eventi, attirando e coinvolgendo celebrità, artisti e media da tutto il mondo. Sarà così una volta di più da giovedì 19 a sabato 21 settembre 2024, grazie ad un ricchissimo programma che presenta all’Ex Macello Black Coffee (giovedì 19 settembre) ed il party No Art (venerdì 20), Vision con The Martinez Brothers al Fabrique (venerdì 20), Afterlife all’Ippodromo SNAI di San Siro, con il relativo afterparty al Fabrique e Victoria e Richey V all’Amnesia (sabato 21).

giovedì 19 settembre 2024

Black Coffee, Shoba e Valerie Fox all’Ex Macello (dalle ore 18)

Black Coffee è una vera e propria icona mondiale; primo resident nella storia dell’Hï Ibiza, club numero uno al mondo secondo la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award – gli Oscar della Musica – nella categoria Dance Electronic Album, lo scorso anno si è esibito al Madison Square Garden di New York.

venerdì 20 settembre 2024

No Art con ANOTR, Damian Lazarus, Prospa, Silvie Loto e Toman all’Ex Macello di Milano (dalle ore 18)

No Art è un’etichetta discografica indipendente e un’organizzazione che propone eventi non convenzionali in siti atipici e che il duo olandese ANOTR sta portando in giro per il mondo. No Art arriva infatti a Milano dopo gli appuntamenti a Miami, San Paolo ed Amsterdam: la sua missione è quella di proporre un’esperienza musicale ed artistica diversa da tutte le altre e le sue date nelle Americhe e in Europa lo stanno ampiamente confermando.

Vision presenta The Martinez Brothers, Blackchild e Blacksun @ Fabrique (dalle ore 23.30)

La settimana della Fashion Week è sempre una settimana cruciale, che mette una volta di più Milano al centro del mondo per eleganza, creatività e innovazione. Non potrebbe esserci quindi settimana migliore per il primo appuntamento 2024/25 con Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano e che venerdì 20 settembre 2024 torna al Fabrique di Milano con The Martinez Brothers, Blackchild e Blacksun.

sabato 21 settembre 2024

Afterlife con Tale of Us, Mind Against, Massano e Olympe, ANYMA presents Genesys e MRAK presents We Don’t Follow all’Ippodromo SNAI di San Siro (dalle ore 16.30)

Afterlife fa il suo ritorno a Milano a quasi un mese dalla conclusione della sua residency del giovedì all’Hï Ibiza, e dopo i sold-out a Parigi, Londra, New York e Buenos Aires e il record di 65mila presenze a Città del Messico. Afterlife combina musica, arti visive e ambientazioni suggestive, coinvolgendo il pubblico con grande intensità. Un evento che sa sperimentare ed essere sempre all’avanguardia, grazie a un’identità definita, coerente e distintiva.

Afterlife afterparty con Tale of Us, Mind Against, Massano e Olympe al Fabrique di Milano (dalle ore 23.30)

Il classico avvenimento che si vorrebbe non finisse mai: è davvero un’ottima notizia annunciare che Afterlife Milano avrà il suo afterparty, sempre sabato 21 settembre dalle ore 23.30 al Fabrique di Milano. In console Tale of Us (i fondatori di Afterlife), Mind Against, Massano e Olympe. Pochi artisti stanno avendo un impatto così decisivo sulla scena elettronica globale come i Tale of Us, autentici pionieri di un genere musicale e di un nuovo modo di declinare il concetto di hybrid set.

Victoria e Richey V all’Amnesia Milano (dalle 23.30)

Regina del basso con i Måneskin, indiscussa icona per sex appeal, libertà e fluidità, Victoria ha saputo conquistare i fan in tutto il mondo con il suo talento e le sue performance sui palchi di ogni dove. Passando con grande naturalezza dal rock alla techno, Victoria sta confermando il suo eclettismo e la sua versatilità con il suo primo tour mondiale da dj, scoprendo l’intrinseca connessione che lega il groove del suo basso alla cassa che spadroneggia nei club.

www.amnesiamilano.com

foto d’apertura: Lagarty Photo