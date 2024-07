Afterlife a Milano sabato 21 settembre 2024

L’estate elettronica di Milano non finisce mai! Sabato 21 settembre 2024 (dalle 16.30) all’Ippodromo SNAI torna Afterlife, uno degli eventi più attesi in materia, prodotto da Social Music City, Zamna e Vivo Concerti.

Afterlife farà il suo ritorno a Milano durante la Fashion Week, a quasi un mese dalla conclusione della sua residenza del giovedì all’Hï Ibiza, e dopo i sold-out a Parigi, Londra, New York e Buenos Aires e il record di 65mila presenze a Città del Messico. Afterlife combina musica, arti visive e ambientazioni suggestive, creando un’atmosfera profonda che coinvolge il pubblico con grande intensità. Un evento che sa sperimentare ed essere sempre all’avanguardia, grazie a un’identità definita, coerente e distintiva.

Sabato 21 settembre 2024 la line-up di Afterlife vedrà sul palco i Tale of Us, fondatori dell’evento, insieme a Mind Against, Massano e Olympe. Durante l’evento ci sarà spazio anche per due performance spettacolari: ANYMA presents Genesys e MRAK presents We Don’t Follow, i rispettivi progetti solisti di Matteo Milleri e Carmine Conte, i due membri del duo Tale of Us.

Pochi artisti stanno avendo un impatto così decisivo sulla scena elettronica globale come i Tale of Us, autentici pionieri di un genere musicale e di un nuovo modo di declinare il concetto di set ibrido a quello di una serata e di un festival. La loro musica è in continua evoluzione, caratterizzata da un elevato standard qualitativo e da un’indiscussa integrità artistica.

La musica di ANYMA è accompagnata da performance immersive e innovative, elementi audiovisivi digitali in grado di interagire con la realtà, creando un’identità visiva unica. Ad Afterlife Milano presenterà Genesys, progetto omonimo al suo album pubblicato nel 2023. MRAK combina tecnologie di illuminazione futuristiche ed armonie derivanti da macchine analogiche, muovendosi tra improvvisazioni, modulazioni e sequenze digitali, regalando una performance dal sapore cinematografico, sospesa tra innovazione e sperimentazione.

I Mind Against presentano un approccio musicale intenso, emozionale e profondo che li ha portati ad essere un esempio di spicco nella scena elettronica mondiale. Il loro ultimo singolo “Love Seeking” è la conferma di un talento sempre più consolidato. Il sound di Massano è incisivo, ricco di riff potenti che si sono confermati anche nelle ultime importanti uscite discografiche, soprattutto quelle per l’etichetta Afterlife. Olympe si è avvicinata all’elettronica molto presto arrivando a suonare in festival come Awakenings e Tomorrowland. I suoi set si muovono tra deep tech, indie dance e techno melodica.

Biglietti in vendita tramite questo link.