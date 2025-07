Zamna Festival Côte d’Azur 2025: la line-up

Venerdì 1° e sabato 2 agosto 2025: Zamna Festival Côte d’Azur è pronto a tornare in quel di Frèjus, pronto a confermarmi uno degli appuntamenti clou dell’estate elettronica europea, sempre rimanendo fedele alla sua essenza e alla sua filosofia, organica e sensoriale, ampliando altresì i suoi orizzonti musicali con una line-up di livello assoluto.

Gli highlights di questa edizione? Venerdì 1° il pubblico presente potrà gustarsi lo show futuristico di ANYMA, co-fondatore dell’etichetta discografia Afterlife, uno spettacolo che unisce al meglio musica e tecnologia. Sabato 2 l’headliner sarà Marco Carola, assoluta figura di spicco del panorama mondiale del djing, pronto a far ballare il popolo di Zamna sino alle prime ore del mattino.

Gli altri nomi in line-up? Una selezione di artisti di altissimo livello: Gordo, Wade, Mind Against, Shimza, Andrea Oliva, Ilario Alicante, Korolova, Agents Of Time, Øostil, Âme DJ, ARTBAT, Toto Chiavetta, Meloko, Rivo, Arodes, Mëstiza, Pole Position, and Magit Cacoon, insieme agli appena annunciati DJ Tennis, Stephan Bodzin, Joezi, Jimi Jules, Sam Shure, Yet More, II Faces, Zamna Soundsystem, Josh Gigante e Moeaike.

Per consentire ai partecipanti a Zamna Festival Côte d’Azur di vivere al meglio questo week-end, è a disposizione un’area camping situata nelle immediate vicinanze della location del festival, così come sarà a disposizione un ampio parcheggio prenotabile per sia per un giorno sia per due.

I ticket e le varie opzioni – campeggio e parcheggio – sono disponibili a questo link.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.