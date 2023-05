OpenLab presenta OffBeat al NUI di Ibiza

OpenLab è una radio ibizenca ed una piattaforma da sempre rispettata e rinomata per diffondere musica assolutamente d’avanguardia: premessa doverosa per annunciare la sua nuova esperienza in ambito clubbing: OffBeat, in programma tutti i venerdì dal 16 giugno 2023 al NUI di Ibiza, con una selezione d’artisti eclettici e che di rado si vedono e si sentono sulla isla blanca.

Con OffBeat, OpenLab prosegue la sua missione di divulgare sonorità che hanno sempre reso Ibiza qualcosa di realmente alternativo: una scelta tesa a condurre il proprio oltre e al di fuori dai consueti sentieri musicali. Con OffBeat OpenLab offre un’alternativa cangiante rispetto a quanto proposto dai superclub ibizenchi: una serata nella quale godere di dj set prolungati, assistere a nuove sperimentazioni visivi ed essere parte di un evento nel quale la cura della musica, la libertà artistica e l’inclusione abbiano un ruolo fondamentale.

OffBeat si terrà ogni venerdì al NUI, un intimo spazio industriale situato nel cuore dell’Arts District, ai margini della città di Ibiza. Completo di un adeguato soundsyustem Function One e di un sistema per la creazione di esperienze audiovisuali, NUI ospiterà OffBeat a partire dal 16 giugno.

C’è grande attesa ad Ibiza per il debutto di OffBeat, grazie ad una selezione ricercati di artisti in grado di proporre la musica elettronica in modalità non convenzionale. Per molti di loro sarà l’occasione per un grande ritorno, per altri si tratterà del debutto assoluto.

Questi gli artisti si spicco di OffBeat:

A Love From Outer Space / Adam Pits / Alex Wolfenden / Ata / August Artier / Antonio Prosper / Awkward Moments / Bas Ibellini / Bobby. / Bianca Mandoiu / Bill Patrick / Call Super / Cici / Cinthie / Cumhur Jay / Daniel Avery / DJ Masda / DJ Python / DouDou MD / Erol Alkan / Ivan Smagghe / Manami / Marlon Lopez / Mick Wilson / nd_baumecker / Optimo / Pascal Moscheni / Paula Tape / Peach / Prosumer / Powder / Ralph Lawson / Roman Flügel / Sofia Kourtesis / Tristan Da Cunha / TinTin / Voigtmann

Nata grazie ad una delle tante intuizioni geniali di Robert Miles e in seguito rinvigorita dal pioniere dei rave nonché guru digitale Quentin ‘TinTin’ Chambers, OpenLab è una piattaforma culturale globale 24/7 con sede a Ibiza. Trasmette ad Ibiza sui 104.4FM e in tutto il mondo attraverso il suo sito https://openlab.fm. OpenLab propone una selezione alquanto accurata di musica elettronica ed arti digitali. OffBeat intende ampliare e diffondere il messaggio musicale di OpenLab con le perfomance sonore e visuali di OffBeat.

https://openlab.fm/news/openlab-presents-offbeat