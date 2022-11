Solardo special guest al Matis Club di Bologna

Dopo Seth Troxler, autentico ospite d’onore ad ottobre per l’inaugurazione stagionale, sabato 12 novembre 2022 il Matis Club di Bologna accoglie due nuovi fuoriclasse della musica elettronica: i Solardo.

Originari di Manchester, questa estate i Solardo – al secolo Mark Richards e James Eliot – sono stati tra i principali protagonisti ad Ibiza, in particolare ogni martedì all’ Ushuaïa dove hanno condiviso la console insieme ai CamelPhat. L’ennesima conferma per un duo che da anni rappresenta un punto di riferimento per quanto concerne l’house music, grazie alle loro collaborazioni discografiche con Calvin Harris, Eli Brown e Marshall Jefferson e ai loro set nei migliori club e festival del mondo quali Glanstonbury, Ultra e Tomorrowland. Il loro ultimo singolo “Angel Dust”, è uscito lo scorso 28 ottobre proprio per Tomorrowland Music, l’etichetta discografica del festival belga. Nessun dubbio: sabato 12 novembre 2022 al Matis di Bologna arrivano due artisti di prima categoria.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano diverse one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90. Un locale rigorosamente over 18, con un restyling scenografico e con il rafforzamento dei suoi punti di forza, sia sul fronte della ristorazione sia per quanto riguarda l’aspetto clubbing; Il Matis è sempre in prima fila per fornire il suo contributo per riportare Bologna al centro della elettronica italiana.

