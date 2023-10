Al Matis special guest Pawsa (Solid Grooves)

Sabato 7 ottobre 2023 l’inaugurazione stagionale, nel fine settimana appena trascorso le premiere della one-night VidaLoca e dello show Clorophilla. Sabato 21 ottobre per il Matis Club di Bologna è il momento del primo importante ospite speciale 2023/24: sabato 21 ottobre arriva in console al Matis il dj e producer inglese PAWSA, grande protagonista questa estate della serata Solid Grooves al DC10 di Ibiza, uno degli appuntamenti più apprezzati da due anni a questa parte sulla isla.

Lo stile di PAWSA è davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa contaminata da richiami old-school, così come i suoi set sanno spaziare con naturalezza tra generi, decenni e stili differenti. Co-fondatore della etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag; sempre nello stesso anno si è aggiudicato i Best Of British Awards nella categoria Best Producer.

Per il Matis un nuovo, decisivo nome da ospitare in line up, il modo migliore per ricollegarsi alla stagione 2022/23 che ha visto in console al Matis nomi quali Seth Troxler, Solardo, WhoMadeWho, Ilario Alicante, Bob Sinclar e Ralf. La serata di sabato 21 ottobre si intitola VITA, un’edizione speciale della serata estiva della Villa delle Rose di Misano Adriatico in collaborazione con il Cocoricò di Riccione.

Il Matis Club di Bologna è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita e 90 Wonderland. Sempre in funzione il privè Mix, con dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità, così come ad Halloween tornerà A-Live, che da sempre propone il meglio delle sonorità urban. Come sempre di gran qualità, infine, gli special guest che si alterneranno al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

