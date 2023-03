Al Matis di Bologna arriva Memorabilia

Sabato 4 marzo 2023 il Matis Club di Bologna presenta Memorabilia On Tour, in collaborazione con il Cocoricò di Riccione.

Memorabilia è il party che ripercorre trent’anni memorabili di storia del Cocoricò, con i dj e gli artisti che ne sono stati i protagonisti principali e hanno contribuito in maniera fondamentale con il loro eclettismo e la loro fantasia a rendere il “Cocco” un club italiano di culto per antonomasia. Sabato 4 marzo in console al Matis ci saranno Cirillo (nella foto di Dallago&Carlucci), Saccoman, Ricci Jr, il Principe Maurice, Federica Baby Doll e Rame. Passato, presente e futuro della musica elettronica uniti senza soluzione di continuità.

A-Live con Gemitaiz (sabato 11 marzo) e Bob Sinclar (sabato 18 marzo) i prossimi appuntamenti in calendario al Matis di Bologna.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali A-Live, Clorophilla e Wonderland 90.

