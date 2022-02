Al Matis Bologna Carnival Party con Ralf

Una scelta ed un approdo sicuri per il Carnevale di quest’anno? It’s Carnival Party, in programma sabato 26 febbraio 2022 al Matis Club di Bologna, con Dj Ralf e Dj Cream.

Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire: basti pensare alla sua performance di quest’anno all’Estate Sforzesca di Milano, quando ha condiviso il palco del Castello Sforzesco insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Come si evince dalla sua biografia per Ralf “la musica eleva lo spirito e libera la tensione nervosa diventando una esigenza ineluttabile del nostro quotidiano”: una motivazione ulteriore per non mancare la serata di venerdì 25 febbraio al Peter Pan.

Il Matis Club è aperto come ristorante e discoteca ogni venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì propone la serata Vida Loca, ogni sabato guest e party a rotazione. L’ingresso al Matis è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

