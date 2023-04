Ad aprile al Matis Il Pagante, Metempsicosi, Shiva

Ad aprile la programmazione del Matis Club di Bologna è come sempre all’insegna della trasversalità, con one-night, format, special guest e spettacoli che si alternano nel migliore dei modi.

Al Matis Dinner Club di Bologna il fine settimana di Pasqua inizia venerdì 7 aprile 2023: come ogni venerdì il Matis ospita la serata Vidaloca, con i suoi ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

Sabato 8 aprile torna il format A-Live con ospite speciale Il Pagante, che torna nel locale felsineo dopo lo scintillante party di Capodanno. IL PAGANTE nasce nel 2010, come una pagina Facebook con il solo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei milanesi. Grazie all’idea di voler mettere in musica i post pubblicati sui social network, nel 2012 è uscito il loro primo singolo “Entro In Pass”: da allora sono arrivati 1 disco d’Oro, 7 dischi di platino e 2 due doppio Platino, il libro “Destinazione Privé” (nel 2019), a gennaio dello scorso anno è uscito il nuovo album “Devastante”, al quale hanno partecipato Lorella Cuccarini, J-Ax, Carl Brave, Vegas Jones, Chadia Rodriguez, Jake La Furia e M¥SS KETA.

I successi sabati di aprile del Matis propongono la serata Vita (sabato 15), Metempsicosi (sabato 22) e A-Live con Shiva (sabato 29).

matisclubofficial