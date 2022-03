Il Pagante per A-Live al Matis Club di Bologna

Sabato 2 aprile 2022 IL PAGANTE è il protagonista della serata A-Live, il nuovo format del Matis Club di Bologna, con la tappa bolognese del Devastante djset tour.

IL PAGANTE nasce nel 2010, come una pagina Facebook con il solo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei Milanesi, a partire dal mondo dei PR e dei paganti, coloro che acquistano I biglietti per entrare in discoteca: da qui il nome IL PAGANTE. Grazie all’idea di voler mettere in musica i post pubblicati sui social network, nel 2012 è uscito il loro primo singolo “Entro In Pass”: da allora sono arrivati 1 discho d’Oro, 7 dischi di platino e 2 due doppio Platino, il libro “Destinazione Privé” (nel 2019) e a gennaio di quest’anno il nuovo album “Devastante”, al quale hanno partecipato Lorella Cuccarini, J-Ax, Carl Brave, Vegas Jones, Chadia Rodriguez, Jake La Furia e M¥SS KETA.

Il Matis Club è aperto come ristorante e discoteca venerdì, sabato e prefestivi. Il programma di aprile del Matis prevede tutti venerdì Vida Loca, sabato 2 IL PAGANTE, sabato 9 la one-night Clorophilla, per l’occasione in collaborazione con Papeete Beach e Villapapeete di Milano Marittima, sabato 16 A-Live con VillaBanks, sabato 30 A-Live con Shiva.

L’ingresso al Matis è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

matisclubofficial