Matis Club Bologna presenta AMA – Art Meets Art

Per il suo primo sabato di quest’anno il Matis Club di Bologna propone AMA, acronimo per Art Meets Art. Sabato 18 gennaio 2025 il Matis e il suo party Clorophilla si trasformano in un autentico spazio dedicato all’arte curato da Tanja Monies, dove far interagire musica, intrattenimento ed arte, con le esposizioni di pittori, scultori ed artisti di vario genere e provenienza quali Andrea Marcaccini, Ennio Naso, Giovanni Fantasia, G.R.A.F.F.I.O., Pardo Mariani e 102% Mackenzie. Nel corso della serata – cena e dopocena – in console Mappa, Danny Losito, Samuele Sartini, Riccardo Pedrini e Tanja Monies. La programmazione di gennaio del Matis prosegue con i venerdì VidaLoca (venerdì 24 e venerdì 31) e la one-night Why Not (sabato 25).

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi, cena – con il suo ristorante Asian Lounge – e dopocena. Ogni venerdì va in scena la one-night VidaLoca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; VidaLoca è stata recente protagonista del Capodanno televisivo su Canale 5 e va in onda con i suoi mixati su Radio 105. Il sabato del Matis alterna one-night quali Clorophilla, Vita, Why Not, nei prefestivi spesso e volentieri torna la serata Alive. Francis Mercier, Carlita, Guè, David Morales, Low Steppa, Seth Troxler, Tedua, Black Child, Rose Villain e Mason Maynard sono stati gli ospiti speciali in questa prima parte di stagione del Matis. A febbraio in arrivo nuovi special guest.

www.matisdinnerclub.com