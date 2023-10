Matis Club Bologna: inaugurazione stagionale

Sempre più punto fermo nello scenario bolognese, emiliano e nazionale del clubbing, sabato 7 ottobre 2023 il Matis Club di Bologna inaugura ufficialmente la sua stagione 2023/24, all’insegna del motto che le è più congeniale, rinnovamento nella continuità.

Tante le novità che accompagnano il Matis in questa stagione, grazie a scenografie innovative e la massima attenzione ad ogni dettaglio, sia per quanto concerne la ristorazione sia per quanto riguarda il clubbing in quanto tale. Il Matis si caratterizza per essere un locale rigorosamente over 18, dove cenare con gusto e discrezione, godere di un servizio premium all’ingresso, ai tavoli ed ai bar e con una programmazione caratterizzata dalla trasversalità, svincolata dagli special guest in quanto tali. Ogni serata al Matis merita sempre di essere vissuta.

Sabato 7 ottobre il Matis Club inaugura la sua stagione 2022/23 con una serata ad inviti durante la quale saranno svelate alcune delle novità che caratterizzeranno il locale bolognese nei mesi a venire e con la musica dei dj Jaden Thompson, Ayamoon e Romano Alfieri. Venerdì 13 il primo appuntamento stagionale con VidaLoca, sabato 14 esordio 2023/24 per lo show Clorophilla, con in console Manuelito, Samuele Sartini, Nicola Zucchi e Tanja Monies. Sabato 21 il primo importante special guest della stagione, l’inglese Pawsa, fresco reduce da un’eccellente stagione al Dc10 con la serata Solid Grooves.

Il Matis Club è aperto venerdì, sabato e prefestivi. Ogni venerdì va in scena la one-night Vida Loca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop; al sabato si alternano one-night quali Clorophilla, Vita e 90 Wonderland. Sempre in funzione il privè Mix, con dj in grado di declinare la musica house nelle sue migliori modalità, così come ad Halloween tornerà A-Live, che da sempre propone il meglio delle sonorità urban. Come sempre di gran qualità, infine, gli special guest che si alterneranno al Matis, in linea con il prodotto ed il servizio che il club bolognese sa offrire da sempre. Tutti i dettagli nei successivi comunicati.

Al Matis l’eleganza è un modo di vivere, un modo di essere. Al Matis ogni serata è sempre qualcosa di unico.

