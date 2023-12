Sinclar, Ralf, Il Pagante al Matis Club

Fine dicembre 2023 intenso, intensissimo per il Matis Club di Bologna, sempre più un riferimento nazionale per quanto riguarda il clubbing, capace come pochi di avere una programmazione trasversale sia a cena sia dopocena. In arrivo al Matis sabato 23 edizione speciale della serata Clorophilla con Bob Sinclar, lunedì 25 Natale con DJ Ralf, domenica 31 Capodanno con Il Pagante.

sabato 23 dicembre: Clorophilla con Bob Sinclar. Bob Sinclar è una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica dance, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club. Da anni, per non dire da lustri, ogni suo disco si trasforma sempre in una hit, come il recentissimo Bob Sinclar & Matia Bazar featuring Antonella Ruggiero “Ti Sento”.

lunedì 25 dicembre: Ralf. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, basti pensare alle sue performance insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, a quelle insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. “Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto” si legge nella sua biografia. Non serve davvero aggiungere altro.

domenica 31 dicembre: Capodanno 2024. Dinner show CMC (Che Musica di Cena), special guest Il Pagante, djset con Bryan Hise, The Shooters, Samuele Sartini e Tanja Monies. Negli ultimi tredici anni Il Pagante – il duo composto da Roberta Branchini ed Eddy Veerus – ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca. I loro brani sono sempre diventati hit, accompagnati un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non. Questa estate sono stati protagonisti di un tour che li ha portati in tutta Europa.

https://youtu.be/hPCHq5il1OI?si=cZqW6Di9Ly-I22O7