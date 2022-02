Matis Club Bologna, tempo di reopening

Giovedì 10 febbraio 2022 è l’ultimo giorno nel quale resta in vigore l’ordinanza del Ministero della Salute che ribadiva la sospensione delle “attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Da venerdì 11 febbraio – in buona sostanza – le discoteche possono riaprire e ripartire: un passo decisivo verso un sempre più indifferibile ritorno alla normalità e alle abitudini quotidiane di tutti noi. Il Matis Club di Bologna è pronto come sempre a fare la sua parte, come ristorante e come club.

Venerdì 11 febbraio 2022 il Matis riparte con Vida Loca, la sua one-night del venerdì ed i suoi format che si rinnovano di continuo, proponendo musica urban che spesso e volentieri sconfina nel pop; nel privé Mix in console Fabrizio Maurizi e Dj Cream e la loro musica house. Sabato 12 febbraio va in scena il dinner-show Clorophilla: in console Sylvain Armand, Samuele Sartini e Tanja Monies. Clorophilla alterna da par suo musica e spettacoli d’arte varia, ispirandosi alle migliori performance che si possono ammirare a Ibiza, Las Vegas e Parigi. I prossimi sabati del Matis prevedono il party 90 Wonderland (sabato 19) e dj Ralf (sabato 26). L’ingresso al Matis è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

